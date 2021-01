L'aria che tira, "se c'è un ministro come Speranza". Maria Teresa Meli durissima: "Il problema di questo governo"

08 gennaio 2021 a

"L'Italia può permettersi un governo del genere?". Maria Teresa Meli, giornalista del Corriere della Sera, è in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 e sgancia siluro contro l'esecutivo.

"Il lavoro del governo non può essere quello di appellarsi alla buona volontà degli italiani - sottolinea la Meli -, dovrebbe dare delle certezze agli italiani. Il ministro della Salute Roberto Speranza aveva scritto un libro per spiegare come l'Italia aveva sconfitto il Covid. Ecco, forse c'è un problema di questo governo. Poi io capisco che il Pd non voglia tornare alle elezioni, perché se si torna a votare adesso vince il centrodestra, punto e basta".

