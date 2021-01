Matteo Salvini, "urgonoa assistenti sociali". Il giornalista di Repubblica usa la figlia per colpiro, lui reagisce così

10 gennaio 2021 a

"Urgono assistenti sociali". Com'è umana la sinistra. Matteo Salvini pubblica il video della figlia preoccupata per il processo a Palermo che vede il leader della Lega ed ex ministro degli Interni accusato di sequestro di persona nel caso Open Arms e il giornalista di Repubblica Luca Bottura chiede su Twitter l'intervento dei servizi sociali, per, immaginiamo, togliere la patria potestà al nemico politico.

"Papà, sei uscito dal Tribunale? Ti fanno tornare a casa? Ti voglio bene", queste le parole della figlia di Salvini al padre, appena uscito dall'Aula Bunker di Palermo. Pronta la replica del leghista a Bottura: "Un 'giornalista' che se la prende con una bimba di 8 anni, innamorata del suo papà come il suo papà è innamorato di lei, deve avere una vita davvero vuota. Bacioni".

Video su questo argomento "Ho agito con tutto il governo". Open Arms, Salvini chiama in causa Conte e M5s

