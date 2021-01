Giorgia Meloni, il plauso a Massimo Cacciari: "Gli riconosco l'onestà intellettuale che manca alla sinistra"

11 gennaio 2021 a

Lezioni di democrazia, firmate Massimo Cacciari, il quale in un'intervista a Repubblica si scaglia contro la decisione di Twitter e Facebook di "censurare" e togliere la voce a Donald Trump per lunghe ore dopo i fatti degli ultimi giorni. E un plauso a questa lezione di democrazia arriva da Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia che rilancia sui social il passaggio dell'intervista in cui Trump condanna le censure social. Dunque, la Meloni aggiunge che "spesso io e Cacciari non ci troviamo d'accordo, ma a lui riconosco una cosa che manca a buona parte della sinistra: l'onestà intellettuale - premette la leader di FdI -. Combattere contro la censura indiscriminata e ideologica di alcuni social network, significa combattere per la libertà di ciascuno di noi", conclude Giorgia Meloni.

