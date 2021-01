Giuseppe Conte, l'avvocato del popolo? Il reddito crolla di 1 milione, ma occhio all'auto che ha in garage

11 gennaio 2021 a

Anno amaro per Giuseppe Conte. E non solo da un punto di vista politico: il 2020, infatti, potrebbe essere stato l'inizio della sua fine. Anno amaro anche da un punto di vista economico: la dichiarazione dei redditi, infatti, dimostra come la presidenza del Consiglio lo abbia impoverito. Conte infatti è premier dal primo giugno 2018, e in quell'anno dichiarò al fisco un reddito imponibile di 370.314 euro; nel 2019 dichiarò addirittura 1.155.299 euro. Numeri di tutto rispetto. Però, nel 2020, il crollo del reddito del presunto avvocato del popolo: l'ultima dichiarazione è di 158.474 euro. Insomma, entrate ridotte di circa un milione di euro. E nella dichiarazione dei redditi, reperibile online, si legge che non vi è "nessuna variazione della situazione patrimoniale". Dunque, come sottolinea Il Giornale, questo significa che il premier è ancora proprietario dell'immobile situato a Roma, nella centralissima e invidiabile zona di Campo de' Fiori, ma anche di un'autovettura storica, una Jaguar XJ6 del 1996. Quest'ultima è un bene di lusso di cui Conte diventò proprietario parecchi anni fa.

