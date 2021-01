Paola De Micheli "ha chiamato Mattarella". Indiscreto, la mossa disperata per salvare la poltrona

12 gennaio 2021 a

"Ha chiamato Mattarella". Con crisi o rimpasto, Paola De Micheli è quasi certa di perdere la poltrona da ministra dei Trasporti e Infrastrutture. La sua gestione del dossier mezzi pubblici in relazione alle scuole da riaprire in piena epidemia Covid ha fatto storcere il naso (eufemismo) a più di un collega, anche nel suo stesso partito, il Pd. Il colpo di coda della ministra piacentina, rivela un indiscreto del Tempo, consiste nel creare "una commissione, nuova di zecca, per affrontare la crisi del trasporto pubblico locale". Come dire: dopo mesi di polemiche e parole al vento, con gli studenti davanti a un pc a casa o in piazza a protestare perché mancano i bus, la De Micheli si veglia forse un po' in ritardo. "Ma chi c'è nella commissione? - chiede Il Tempo - De Micheli ha nominato alla presidenza Bernardo Mattarella, docente dell'Università Luiss Guido Carli e "of counsel di Grimaldi studio legale". Applausi". Per salvare la poltrona avrebbe dovuto invocare l'altro Mattarella, forse.

