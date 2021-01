Roberto Burioni contro le Iene, "il Tribunale ha sequestrato tutto". Un caso clamoroso

13 gennaio 2021 a

"Sono stati sequestrati i servizi delle Iene che mi diffamavano": lo ha scritto Roberto Burioni sulla sua pagina Facebook. Nel mirino ci sono due servizi che la trasmissione di Italia 1 ha mandato in onda a giugno. "Mi accusavano - mentendo - del comportamento più grave per un medico e per uno scienziato: farsi guidare dal proprio interesse", ha continuato il virologo. L'esperto ha fatto sapere ai suoi follower che Le Iene hanno raccontato solo bugie sui suoi "inesistenti interessi nel campo di anticorpi monoclonali anti-Covid 19". Stando a quanto raccontato da Burioni, il programma lo ha prima diffamato, senza ascoltare la sua versione, e poi lo ha accusato di essere un vigliacco e di fuggire dalle loro domande. "Io ho sempre risposto che un confronto l'avremmo avuto, ma davanti a un giudice. Quel confronto è incominciato, e il giudice ha disposto il sequestro delle due puntate di quel programma nelle quali venivo diffamato", ha scritto il virologo.

