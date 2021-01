Crisi, Maria Teresa Meli avverte: "Alle 17.30 Matteo Renzi ritirerà le ministre, i giochi sono fatti"

13 gennaio 2021 a

"I giochi sono fatti". Per Maria Teresa Meli Matteo Renzi, dopo aver lanciato il sasso, tirerà dritto. Ospite a Omnibus su La7, la giornalista tratteggia lo scenario che dobbiamo aspettarci quest'oggi 13 gennaio. "Il leader di Italia Viva alla conferenza delle 17.30 ritirerà le sue ministre dal governo". Nessun ripensamento dunque. "Da stasera - è il ragionamento che fa la firma del Corriere ai microfoni di Alessandra Sardoni - si riapriranno i giochi e vedremo cosa succederà".

Per la Meli la motivazione che muove l'ex premier è l'incapacità di questo governo. "Renzi non ritiene che questo esecutivo sia in grado guidare il Paese nella pandemia e soprattutto quando ci sarà da ricostruire. La domanda che lui si è posta è vera, lo ha fatto anche il Partito democratico seppur in modo diverso". La risposta? "No, questo governo non è in grado. I democratici ce l'hanno più con Giuseppe Conte che con il numero uno di Iv".

