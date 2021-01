Jovanotti, la figlia Teresa Cherubini: "Sono guarita dal cancro, lo ho nascosto per sette msi"

13 gennaio 2021 a

Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti, è guarita dal linfoma di Hodgkin. Lo ha rivelato, tramite i social, proprio il cantante. La diagnosi è del 3 luglio, ma i sintomi risalgono ad agosto 2019: “Per gli ultimi sette mesi ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine. Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Tutto è iniziato ad agosto del 2019 con uno prurito alle gambe", ha scritto la ragazza sui social.

Il racconto continua: "Non ci ho dato peso pensando che sarebbe andato via con il tempo, ma non è stato così. I mesi passavano e non faceva che peggiorare. A giugno 2020 si era sparso per tutto il corpo, non riuscivo a dormire più di un paio d’ore a notte, avevo la pelle piagata. Quando mi si é ingrossato un linfonodo sono il braccio ho capito che era qualcosa di più serio e questo ha portato finalmente ad una diagnosi e ad un piano di cure. Ho fatto 6 cicli di chemioterapia seguita dai meravigliosi dottori ed infermieri dell’Istituto Europeo di Oncologia a Milano. Dopo mesi di ansie e paure la storia é finita, e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita". Un pensiero anche per i genitori: “Un grazie speciale ai miei genitori, @lorenzojova e @fravaliani che ci sono sempre stati".

