Otto e Mezzo, Lilli Gruber fuori controllo contro Renzi? Guido Crosetto da godere: "Pelliccia di dalmata", sbertucciata

No, a Lilli Gruber, Matteo Renzi non è mai piaciuto (si pensi, per esempio, alla puntata tesissima di Otto e Mezzo con diversi trappoloni in cui l'ospite era Maria Elena Boschi, puntata di qualche tempo fa). E alla Gruber, Renzi piace ancor meno nel giorno in cui di fatto apre la crisi di governo, ritirando i ministri di Italia Viva dalla compagine guidata da Giuseppe Conte. E a Otto e Mezzo, su La7, la stizza di Lilli è evidente. Una intera puntata a picchiare durissimo, ad alzo zero, contro il fu rottamatore. Se ne sono accorti in molti, anzi moltissimi: basta dare un'occhiata su Twitter e verificare quanti sono i cinguettii stupiti relativi alla furia cieca della Gruber contro Renzi. E tra questi, fa capolino anche quello di Guido Crosetto, che riferendosi proprio al livore anti-renziano della conduttrice, twitta: "Sbaglierò ma sono convinto da anni che la Gruber nell'armadio a casa su abbia anche una pelliccia di dalmata...", dunque una serie di emoticon che ridono a crepapelle. Evidente il riferimento di Crosetto a Crudelia De Mon de La carica dei 101. Evidente e azzeccato.

