Enrico Mentana, stoccata a Giuseppe Conte: "Lui come Giulio Andreotti? Sì, su una cosa..."

Maratona continua, perpetua, per Enrico Mentana su La7 nel bel mezzo di questa strana crisi di governo. E nella Maratona di ieri, giovedì 14 gennaio, il direttore si è speso in un commento. Già, perché in queste ultime ore, Giuseppe Conte è stato (troppo generosamente) paragonato a Giulio Andreotti, questo per la sua comunque indiscutibile capacità di restare in piedi, di restare in sella, o meglio di restare inchiodato alla poltrona che occupa. Dunque, largo alle parole di Mitraglietta: "Hanno paragonato Conte ad Andreotti, in effetti i due almeno su una cosa la pensano uguale: meglio tirare a campare che tirare le cuoia", ha concluso Mentana citando una delle massime dell'ex Dc. Una clamorosa stilettata contro premier Conte.

