Matteo Salvini prepara la "controffensiva": senatori M5s pronti a passare con la Lega

La maratona sulla crisi di governo non poteva mancare, soprattutto dopo che Giuseppe Conte è salito al Quirinale per conferire con il presidente Sergio Mattarella. Enrico Mentana su La7 si è collegato con Paolo Celata, che ha svelato un retroscena su presunte manovre in corso a Palazzo Madama. “Ci sarebbe una controffensiva da parte del centrodestra - ha dichiarato l’inviato del Tg di La7 - l’ex ministro Gian Marco Centinaio ha detto addirittura che alcuni senatori del M5s sarebbero pronti a passare con la Lega. Sarebbe un clamoroso ribaltamento”. Mentana li ha sarcasticamente definiti “gli irresponsabili, gli anti-responsabili, certo”. “Noi abbiamo cercato di sentire chi stava nei 5 Stelle e ora sta nella Lega - ha aggiunto Celata - e c’è molta prudenza, su questo non ci hanno confermato. Però Centinaio così ha detto… insomma, c’è un bel movimento in Senato, da una parte e dall’altra”, ha chiosato l’inviato di Mentana. Una notizia, se fosse vera, che metterebbe in seria difficoltà Giuseppe Conte. A maggior ragione poi in Senato dove i numeri sono più risicati. Il premier in caso di verifica della maggioranza in Parlamento potrebbe infatti trovarsi scoperto ed essere costretto a lasciare spazio a un altro premier e un altro governo.

