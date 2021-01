Luca Bizzarri e Red Ronnie, rissa su SanPa: "Imb***, vergognati come un cane", "Cre***, idiota. Se ti incontro..."

15 gennaio 2021 a

Un botta e risposta al veleno quello tra Luca Bizzarri e Red Ronnie su Twitter. Al centro della discussione c'è la serie prodotta da Netflix, Sanpa, che racconta la storia di San Patrignano. Tutto è iniziato da un tweet del comico, che rilanciava un altro post di Matteo Salvini contro la serie: "Se uno pensa che Sanpa ‘infanghi’ San Patrignano ci sono due possibilità. O non l’ha vista, o l’ha vista e non ci ha capito una fava. Chissà cosa è meglio augurarsi per il leader dell’opposizione", ha cinguettato l'attore. A contestare il tweet è intervenuto Ronnie: "Luca mi dispiace che tu parli di qualcosa senza conoscere l’argomento, senza mai esserci stato e magari senza aver mai visto un ragazzo a rota (in astinenza) o genitori disperati. Non credo tu difenda la serie per ingraziarti Netflix ma solo perché parli senza sapere".

“Tu di me non sai nulla, e non sai che so perfettamente di cosa sto parlando - ha controbattuto Bizzarri -. Tu pensi che Sanpa sia un attacco a San Patrignano ma è un’analisi di ciò che è stato e ne fa uno splendido riassunto Cantelli: sono vivo grazie e nonostante. Chi deve ingraziarsi qualcuno non sono io". Secondo Red Ronnie, comunque, la serie racconta solo negatività. Ma il comico non ci sta e ribadisce: "Non solo negatività, e ti ripeto: attento a giudicare chi non conosci. Perché faresti un’altra figura poco intelligente". Dopo questa stoccata, i toni si sono alzati e Ronnie ha attaccato. "Strano Luca, non ti ho mai visto a San Patrignano. Nè a parlare con i ragazzi o Vincenzo prima e Andre poi o con genitori di tossici. Però sai che Sanpa ha fatto un’analisi giusta. Per quanto riguarda Cantelli è vivo solo grazie a San Patrignano, altrimenti sarebbe morto da anni". Immediata la replica dell'attore: "Se tu sapessi di cosa stai parlando e cosa ho passato io, caro il mio imbecille, ti vergogneresti come un cane". A quel punto il giornalista e conduttore radiofonico ha preferito chiudere: "Se offendi e mi dai dell’imbecille passo e chiudo. Buona vita". Ma Bizzarri incalza: "Del cretino, e se ti incontro te lo dico in faccia, che di me e di cosa ho passato non sai una sega e ridi alle battutine dei tuoi fan. Idiota".

