Maria Giovanna Maglie contro Sergio Mattarella: "Siete disperati e volete manifestare? Andate al Quirinale"

15 gennaio 2021 a

a

a

“La verità? Se siete disperati e intendete manifestarlo, non è sotto Palazzo Chigi che dovete andare, quella sede è vacante, ma sotto al Quirinale”. È questa la riflessione che Maria Giovanna Maglie ha affidato a un tweet, dopo che ieri sera al Tg4 era già intervenuta sulla crisi di governo aperta da Matteo Renzi. “Ora si è stufato di questo governo, siamo pronti a prendere per buono quello che dice però solo se va fino in fondo”, ha dichiarato la giornalista in collegamento da Roma: “Poi è grottesco sentire dal Pd che Giuseppe Conte sta servendo il paese con dedizione e successo perché non è così”, ha aggiunto la Maglie. La quale poi si è rivolta direttamente al Quirinale: “Perché il presidente Sergio Mattarella non ha ritenuto necessario fare un gesto chiarificatore di una situazione di crisi ormai arrivata al punto di rottura?”.

"Ma a voi cosa viene voglia di fargli?". Una Maglie brutale: il "trattamento fisico" per Conte e responsabili | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.