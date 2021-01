Antonio Padellaro a L'aria che tira: "Giuseppe Conte alla Camera non ha mai nominato Matteo Renzi, è chiusa"

18 gennaio 2021 a

a

a

A L'Aria Che Tira si parla di Giuseppe Conte. Il premier si è recato alla Camera dei deputati per chiedere la fiducia dopo lo strappo di Italia Viva. Un discorso, il suo, che molti hanno definito vuoto. Non per Antonio Padellaro però. Il fondatore del Fatto Quotidiano ospite su La7 di Myrta Merlino parla di "un intervento con tanti limiti ma certamente non è mancata la chiarezza". E ancora, una pioggia di elogi: "Mi è sembrato un discorso programmatico, di prospettiva, pensando di ricevere una fiducia ampia".

"Piange il telefono di Salvini". Conte se ne infischia dell'opposizione e Padellaro sfotte: schifo dalla Gruber | Video

Al tempo stesso il premier non ha mai nominato la vera ragione che lo ha costretto a chiedere la fiducia: Matteo Renzi. "Non ha mai fatto il nome di Renzi - nota Padellaro -, non credo ci sia possibilità di ricomporre. Renzi si è autoasfaltato da solo, adesso il problema è trovare i voti al Senato". Qui per Conte i numeri sono risicati: "Se le cifre fossero basse, il premier farebbe fatica ad andare avanti". Nonostante questo Padellaro ne è convinto: "Il presidente del Consiglio ha chiuso la porta a Italia Viva" e non tornerà indietro. Il fatto di non citare mai il suo leader - a detta del fondatore del Fatto - ne è la dimostrazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.