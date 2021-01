Massimo Galli, "l'immunità di gregge non funziona". Il caso-Brasile: "Vaccini a rischio? Stiamo studiando"

18 gennaio 2021 a

a

a

L’immunità di gregge naturale non funziona e la prova la sta fornendo il Brasile. È quanto sostenuto da Massimo Galli, che in un’intervista rilasciata a Il Messaggero ha parlato di diversi aspetti che lo stanno preoccupando molto. A partire proprio da quello della mutazione del virus, che sta facendo sfracelli a Manaus: “La situazione fuori controllo, con più del 40 per cento della popolazione infettata, ha favorito la mutazione. Questa è la dimostrazione che l’immunità di gregge naturale, a cui qualcuno aveva creduto, non funziona. Anzi: lasciar circolare il virus liberamente è pericoloso perché a Manaus di fatto ha trovato il modo di infettare anche chi era già stato positivo”.

Video su questo argomento "Pensaci due volte prima di uscire di casa questo fine settimana". Johnson parla agli inglesi e si fa prudente sul Covid

Quindi la variante brasiliana è dotata di una maggiore capacità infettante, ma non si sa se è anche più letale: “I dati disponibili per ora ci dicono che su questo non c’è un cambiamento”. Ovviamente il direttore di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano ha parlato anche della campagna di vaccinazione, che rischia di subire dei rallentamenti a causa di problemi di produzione da parte di Pfizer: “Vaccinazione di massa? Più compatta è nel tempo e più è efficace. Però bisogna avere a disposizione un grande quantitativo di vaccini. Non è quello che sta avvenendo. Questo è l’elemento di preoccupazione avanzato quando ci veniva detto che non sarebbero servite chiusure rigorose. Ci ripetevano: vedrete, arriverà il vaccino. E rispondevamo: no, attenzione, perché la vaccinazione avrà i suoi tempi. Le nostre previsioni si stanno avverando. Un’epidemia in corso è un fatto limitante di una vaccinazione di massa”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.