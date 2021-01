Cartabianca, "spettacolo misero e deludente". Ferruccio De Bortoli bombarda Conte

19 gennaio 2021 a

A Ferruccio De Bortoli non è piaciuto quanto andato in scena al Senato. Ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3, l'editorialista ed ex direttore del Corriere della Sera giudica la fiducia strappata da Giuseppe Conte "uno spettacolo misero e deludente". Con soli 156 voti a favore a Palazzo Madama (contando 3 senatori a vita e 2 forzisti a sorpresa, oltre a due sì strappati all'ultimo secondo) "rischia di essere una maggioranza povera. Trascinare avanti rischia di essere un’altra forma di immobilismo". Getta acqua sul fuoco invece Andrea Scanzi del Fatto quotidiano, senza però farsi illusioni: "Il governo era debole anche quando c’era Renzi. Conte ha ottenuto quello che al massimo poteva ottenere. La speranza della maggioranza era quella di scavallare". Viva l'ottimismo.

