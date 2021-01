Myrta Merlino e Dagospia, furibonda rissa: "Disgustoso, voltastomaco". "Rintronata, fai finta?"

20 gennaio 2021 a

Volano stracci tra Myrta Merlino e Dagospia. Tutta "colpa" di un articolo del sito di Roberto D'Agostino, che dopo il "tradimento" di Renata Polverini a Forza Italia con il voto di fiducia a Giuseppe Conte faceva sapere che la mossa politica sarebbe dovuta a una "liason" tra la Polverini stessa e il piddino Luca Lotti. Articolo stigmatizzato dalla Merlino nel corso di una puntata de L'aria che tira su La7: "Ho letto ieri un pezzo disgustoso sulla Polverini che mi ha fatto venire il voltastomaco", ha affermato. E ancora: "Hanno scritto che lei sarebbe in preda a un delirio ormonale... su di un uomo certe cose no si sarebbero mai scritte". Parole riprese e rilanciate da Dago, che parla di "travaso di bile in diretta". Dunque, Dago fa notare come la Merlino neppure abbia citato la fonte. E ancora, il sito aggiunge: "La furia femministeggiante deve averla rintronata: finge di ignorare cosa è stato scritto su Berlusconi o Gianfranco Fini quando si fidanzò con la Tulliani o quello che viene vomitato sui calciatori per le loro liason, quando non rendono in campo...". E lo scontro continua.

