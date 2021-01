Tiziana Panella a Tagadà fa a pezzi "l'uomo nuovo" di Giuseppe Conte: "Ha delle prove? Questa roba non la può dire"

21 gennaio 2021 a

Si chiama Lello Ciampolillo, l'ex grillino che voleva vivere sugli alberi e che, ora, è diventato il nuovo "eroe" di Giuseppe Conte e di questo improbabile governo. Già, tal Ciampolillo ha votato la fiducia entrando nella nuova squadretta del presunto avvocato del popolo. E questo tizio ha "festeggiato" con un'intervista delirante in radio, a La Zanzara su Radio 24, dove ha spiegato che i vaccini al coronavirus porterebbero a paresi facciali, oltre a nefandezze assortite. E quanto detto sui vaccini è finito nel mirino di Tiziana Panella, la conduttrice di Tagadà su La7, che ha sparato ad alzo zero contro il presunto "responsabile". Su La7, lo ha incalzato: "Ha evidenze sugli effetti collaterali del vaccino? Se non le ha faccia attenzione, è un senatore! Non può dire certe cose", ha concluso la Panella. E chissà se Conte si rende conto di che razza di "prelibatezza" politica ha portato al suo cospetto...

