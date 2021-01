Matteo Salvini e la rissa con Simona Sala. Una clamorosa voce dalla Rai: con che poltronissima "premiano" la giornalista

22 gennaio 2021 a

Non è famosa presso il grande pubblico, Simona Sala, ma lo sta diventando a forza di ospitate in tv in cui si scontra, spesso, con Matteo Salvini. E questo dettaglio, forse, spiega la sua clamorosa ascesa. Qualche giorno fa la giornalista, direttore di Radio 1 e Gr Rai, e il leader della Lega sono stati ospiti in collegamento con Titolo V, talk serale di Rai3. E dopo la trasmissione, Salvini l'ha criticata pesantemente sui social: "L’arroganza, i sorrisini e i comizietti faziosi di certi giornalisti della tivù pubblica non finiscono mai di stupirmi. Salvini pericoloso, brutto e cattivo come Trump...!!! La pazienza è la virtù dei forti".

Un giudizio spietato che ha trovato l'appoggio di molti telespettatori, non solo leghisti. Bene, secondo Giuseppe Candela, giornalista esperto di tv, ora la Sala potrebbe presto essere premiata per essere entrata nel mirino del Capitano. In "Lume di Candela", rubrica pezzo forte di Dagospia, si legge: "Gira voce che la Sala, apprezzata anche dalle parti del Quirinale, sarebbe ancora oggi in pole position per la direzione del Tg1 post Carboni". Insomma, tutto torna.

