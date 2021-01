Maria Giovanna Maglie massacra i traditori al soldo di Giuseppe Conte: "Ca***, ecco come dovete chiamarvi"

27 gennaio 2021 a

E' la notizia del giorno: al Senato è nato il gruppo per supportare il premier dimissionario Giuseppe Conte in un eventuale Conte ter. Anche Maria Giovanna Maglie ha affrontato l'argomento con un tweet ironico e tagliente al tempo stesso: "Nato il nuovo gruppo di già collaudati responsabili pro Conte. Si chiama Europeisti-Maie-Centro democratico. Non c'è più la fantasia di un tempo nel dare i nomi ai grandi movimenti della storia. Eppure ce l'avevano in casa: #Salgaabordocazzo". Un chiaro riferimento a uno dei membri della nuova formazione, l'ex M5s Gregorio De Falco, e alla sua famosa frase rivolta al capitano Francesco Schettino durante il naufragio della nave da crociera Costa Concordia.

Ironia a parte, la Maglie non ha mai avuto un giudizio positivo sull'ultimo governo in carica e su Giuseppe Conte in particolare. Lo ha ripetuto più volte durante i talk in televisione, ma anche sui suoi social. La saggista, a dir la verità, non ha gradito soprattutto la cosiddetta caccia a deputati e senatori avviata dall'ex premier nel tentativo di rimanere a galla dopo l'apertura della crisi ad opera del leader di Italia viva Matteo Renzi. E infatti qualche giorno fa ha puntato il dito non solo contro Conte, ma anche contro chi ha ceduto alle sue "avances", passando dalla sua parte.

Nel mirino della Maglie, in particolare, era finita Mariarosaria Rossi, ex Forza Italia ed ex fedelissima del Cavaliere. Quest'ultima - una settimana fa - ha deciso di abbandonare il suo partito e votare la fiducia al governo al Senato. Adesso è lei la vera animatrice della nuova componente a Palazzo Madama. "Il vero scandalo non è chi abbia tradito o chi tradirà tra i senatori del famoso gruppo cani sciolti sul mercato al miglior offerente. Lo scandalo è che siano senatori", aveva cinguettato la Maglie. Aggiungendo poi come hashtag finale #Rossidivergogna.

