Oliviero Toscani insulta Salvini, Meloni e i loro elettori: "Non sanno fare nulla, votati dagli ignoranti. Con loro pezze al cu***"

Altro schifo e altri insulti firmati Oliviero Toscani, il fotografo col chiodo fisso: insultare Matteo Salvini, Giorgia Meloni e tutti quelli che non la pensano come lui, tutti quelli che stanno nel centrodestra. L'ennesimo show di Tosacani è arrivato a La Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio 24, dove il fotografo ha sfogato tutto il suo astio e il suo pregiudizio nei confronti degli odiatissimi "sovranisti".

"Come definisco chi vota per la Meloni e Fratelli d'Italia? Poco istruiti e ignoranti", spara ad alzo zero. Insomma, chi vota la Meloni è uno zoticone. La consueta porcheria. Dunque a stretto giro Toscani, 78 anni, se la prende nuovamente con Salvini, da anni bersaglio prediletto. Si riflette sulla possibilità di un governo di centrodestra guidato da Matteo e Giorgia, e lui attacca: "Mamma mia, avremmo le pezze al cu***. Ci sarebbero sicuramente più morti per Covid? Sarebbe un disastro, sono due che non sanno fare niente. Sparlano e basta. Avrebbero fatto gli errori di Trump e Boris Johnson", sentenzia con la consueta, inaccettabile, spocchia. Insomma, Toscani non si ravvede, nemmeno dopo gli insulti contro Salvini del 2014, sempre a La Zanzara, che gli sono costati 8mila euro per diffamazione.

Nel corso della diretta radiofonica, Toscani ha poi detto la sua anche sui vaccini e contro chi ne rifiuta l'obbligatorietà: "I no vax sono trogloditi e uomini delle caverne. Il vaccino contro il Covid è la cosa più civile del mondo. Deve essere obbligatorio come quando alle elementari era obbligatorio quello contro il vaiolo. Chi non vuole farlo è un cretino e un incosciente. La gente deve fare il vaccino come deve pagare le tasse. Se non lo fai sei un delinquente", ha concluso Toscani.

