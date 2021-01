Massimo Giletti, l'indiscrezione sulla telefonata tra Conte e Renzi: "Il premier si è piegato", ed è stato umiliato

29 gennaio 2021 a

La crisi di governo è destinata a protrarsi. Giuseppe Conte non è riuscito a trovare i "responsabili" pronti a sostenerlo. Inutile il tentativo del premier di riconciliarsi con Matteo Renzi. "Ieri, nel giorno delle consultazioni, Conte si è piegato. Ha messo da parte l'orgoglio - ha spiegato Massimo Giletti in riferimento alla telefonata tra il presidente del Consiglio e il senatore di Rignano -. Invece c'è stata una specie di freddezza". Per questo secondo il conduttore di Non è l'Arena lo strappo non si può ricucire. Almeno per il momento. Lo stesso Renzi dopo il colloquio con Sergio Mattarella per trovare la quadra ha ammesso "ancora non siam disposti a un Conte ter". E così i tempi si allungano, tanto che il capo dello Stato starebbe pensando di passare al mandato esplorativo. Ossia chiedere a Roberto Fico di trovare qualcuno in grado di formare un governo.

Messa da parte la politica, Giletti ai microfoni di Rtl 102.5 si è soffermato sulla copertina che ha creato parecchio scalpore. Quella del settimanale Chi che lo immortalava intento a leccare le gambe dell'amica Nunzia De Girolamo. In molti, Dagospia compresa, si sono maliziosamente chiesti se Francesco Boccia (marito dell'ex azzurra, nonché ministro per gli Affari regionali) non fosse geloso. "Me lo ha chiesto Salvini - ha commentato ironico -, noi facciamo questo tipo di operazione per indebolire Boccia e di conseguenza il governo". Poi la vera spiegazione: "A parte tutto quella era una foto privata che doveva rimanere tale".

E invece così non è stato. Nonostante lo scatto, i due non hanno mai nascosto la loro amicizia. Di più, lo stesso Giletti ha raccontato di essere ancora più geloso di Boccia e di aver nutrito non poco fastidio quando l'amica ballava in coppia con Raimondo Todaro nel programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

