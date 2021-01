Giorgia Meloni replica a Oliviero Toscani: "Le sue offese medaglie al valore. Che pena"

29 gennaio 2021 a

Oliviero Toscani attacca e Giorgia Meloni risponde. La leader di Fratelli d'Italia replica al fotografa che, ai microfoni de La Zanzara, ha tirato in ballo lei e Matteo Salvini. Gratuitamente come ovvio che sia. "Ennesimo delirio del radical chic Toscani. - scrive la Meloni su Twitter -. Stavolta sputa veleno contro elettori di Fratelli d'Italia definendoli 'ignoranti e poco istruiti'. Le offese di questo individuo, che evidentemente rappresentano il massimo della sua analisi politica, sono solo medaglie al merito. Che pena".

Di fronte a Giuseppe Cruciani e David Parenzo Toscani non si è smentito: "Come definisco chi vota per la Meloni e Fratelli d'Italia? Poco istruiti e ignoranti". Dello stesso tenore la replica su un ipotetico governo a guida centrodestra: "Mamma mia - ha esordito -, avremmo le pezze al cu***. Ci sarebbero sicuramente più morti per Covid? Sarebbe un disastro, sono due che non sanno fare niente. Sparlano e basta. Avrebbero fatto gli errori di Trump e Boris Johnson".

Non ci va più leggero contro i no-vax. Loro invece definiti "trogloditi e uomini delle caverne". "Il vaccino contro il Covid - ha poi concluso - è la cosa più civile del mondo. Deve essere obbligatorio come quando alle elementari era obbligatorio quello contro il vaiolo. Chi non vuole farlo è un cretino e un incosciente. La gente deve fare il vaccino come deve pagare le tasse. Se non lo fai sei un delinquente". E a Cruciani che ha pubblicamente ammesso di non volersi vaccinare, il fotografo ha replicato: "Verremo lì, ti leghiamo e ti portiamo a fare il vaccino. Io non farei entrare un non vaccinato in alcun posto pubblico, nemmeno in un negozio. Non sei libero di non fare il vaccino, come quando vai per strada non sei libero di viaggiare sulla sinistra. Non vaccinarsi è un omicidio”. A morte dunque la democrazia e la libertà. Toscani si definisce dem, ma solo a parole.

