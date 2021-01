Lapo Elkann, "sa cosa vuol dire cavalcare le dune": tutto vero, la rivelazione (pazzesca) su Joana

Roberto Alessi 31 gennaio 2021 a

«Questa non è un'indiscrezione: è tutto vero, confermato, ufficializzato dallo stesso Lapo Elkann. Il nipote di Gianni Agnelli, tanto geniale quanto "pazzo" (almeno finora), si sposa. Lo fa con una donna forte, l'unica capace, non solo di tenergli testa, ma "l'unica al mondo in grado di farmi diventare la versione migliore di me stesso"»: così mi assicura la mia amica scrittrice e giornalista Gisella Desiderato.

Lei è Joana Lemos, portoghese di 47 anni, un matrimonio finito alle spalle, due figli, un master in Business Administration alla European School of Economics, manager, super sportiva (da quando ha sei anni fa nuoto, tennis, bici), con la passione per i motori, prima pilota portoghese a competere in eventi nel deserto, ha finito la Parigi-Dakar nel 1997 (con Carine Duret). «Sa che vuole dire cavalcare le dune», ha detto Lapo, «quindi sa che vuol dire avere a che fare con una persona non facile: io non sono molle, non sono inattivo». Non molle? Non inattivo? D'accordo, ma dove sono i difetti?

