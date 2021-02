Massimo Giletti, il bacio alle gambe della De Girolamo? Bomba di Dagospia: "Un grosso caso in Rai. Ai piani altissimi..."

01 febbraio 2021 a

Una foto che, probabilmente, non sarebbe dovuta uscire. Si tratta dello scatto pubblicato da Chi e che ritrae Massimo Giletti intento a baciare le gambe di Nunzia De Girolamo. Il tutto in un servizio di presentazione del nuovo e imminente programma della ex deputata di Forza Italia in Rai, dal titolo Ciao Maschio. Foto che, ha spiegato Giletti, sarebbe dovuta restare privata. Ma tant'è, è uscita. E ha fatto parlare, distogliendo forse parte dell'attenzione dal nuovo progetto a Viale Mazzini.

E ora di quella foto torna a parlare Dagospia, che nella rubrica A lume di candela afferma che la copertina di Chi con foto incriminata avrebbe creato dei problemi alla De Girolamo. Secondo quanto sostiene Dago, ai piani alti di Viale Mazzini non avrebbero gradito l'operazione di comunicazione, bollata come "non accettabile". Comunque sia, e per forza di cose, il caso è chiuso.

Giletti, nei giorni scorsi, riferendosi alla foto aveva parlato di "scatto scherzoso non destinato alla pubblicazione". Ma è cosa nota, se Alfonso Signorini ha in mano una foto del genere è difficile immaginare che possa non pubblicarla. Il titolo scelto da Chi recitava: "Massimo, un maschio come te non può resistermi". Insomma, su quella gag tra il conduttore e la moglie del ministro Francesco Boccia, Chi ci ha marciato. Da par suo, la De Girolamo ha tagliato corto: "Giletti? Ci piacciamo, ma non potremmo stare insieme perché io lo insulto di continuo". Fine del gossip.

