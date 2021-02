Maria Elena Boschi, "un incubo". Travaglio, doppia pagina sul Fatto contro la renziana: "Indagata al governo", e giù insulti

02 febbraio 2021 a

a

a

Torna "l'incubo Boschi". Se ne esce così il Fatto Quotidiano il giorno dopo l'ennesima lite per le poltrone. Il nome di Maria Elena Boschi, da sempre fedelissima di Matteo Renzi, è ormai in lizza per ogni ministero. Dall'Economia, allo Sviluppo economico fino alle Infrastrutture e via discorrendo. È lei la deputata che il leader di Italia Viva vuole piazzare a tutti i costi. Anche a costo di far saltare nuovamente il banco. Nettamente contrario invece il Movimento 5 Stelle. Vito Crimi vuole tenere in salvo Alfonso Bonafede che - a suo dire e a dire del quotidiano di Travaglio - "resta alla Giustizia". Queste le parole del reggente grillino che ripropone un vecchio veto: "La Boschi non può far parte del prossimo governo".

"Cosa le aveva offerto Conte in privato". Bomba Boschi, umiliazione per il M5s: perché la crisi di governo non è finita

Pensare che è proprio la deputata "indagata" (così la descrive Il Fatto) a essere tra i candidati per la guida del ministero delle Infrastrutture. Boschi - ricorda il quotidiano - infatti rischia di trovarsi in futuro nell'esecutivo da rinviata a giudizio". La renziana è indagata dalla Procura di Firenze, assieme a Matteo Renzi, Luca Lotti e pezzi del fu "Giglio magico" per finanziamento illecito alla (ormai) ex cassaforte politica del renzismo, la fondazione Open".

"La Boschi lascia Italia Viva". Indiscreto atomico, Renzi pugnalato?. Il senatore: "Si sta prodigando molto..."

La pensa allo stesso modi di Travaglio anche Davide Crippa, presidente dei deputati del Movimento 5 Stelle: “Boschi ministra andrebbe contro quello che abbiamo fatto in passato. Non non dico no come ministro. Dico – conclude – che se si sceglie una condizione, deve essere una condizione trasversale. Se si sceglie di mantenere quella condizione come abbiamo fatto in passato, la faremo mantenere e ci sarà una maggioranza che valuterà le condizioni”. Visti i litigi di queste ore per firmare un "cronoprogramma" che accontenti tutte, sembra che ne vedremo delle belle. Con o senza Boschi al governo in un eventuale Conte ter.

"Conte-ter solo alle mie condizioni". Renzi, l'ultimo diktat-terremoto: dove vuole la Boschi, trema il Palazzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.