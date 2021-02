Federica Pellegrini in costume sotto la neve: incendiaria... sotto zero, una foto pazzesca

02 febbraio 2021 a

Federica Pellegrini è sempre piena di iniziative e sorprese. Questa volta ha sfidato il freddo e si è immersa con i piedi nudi nella neve ghiacciata con addosso solo il costume olimpionico. La campionessa si trovava infatti a Font Romeu Pyrénées 2000, nel cuore della Cerdagne a cavallo tra la Spagna e la Francia, circondata dalle cime più importanti dei Pirenei Orientali, si è lasciata immortalare mentre usciva dalla piscina, solo con le infradito in mezzo alla neve, per poi postare i vari scatti sui social

“Cosa si fa per una foto social” ha poi scritto la nuotatrice nelle Stories dove ha postato i fotogrammi dei scatti in costume tra le coltri bianche. Proprio come nella tradizione scandinava, la Pellegrini è uscita dall’edificio che ospita la piscina olimpionica e con le ciabattine ai piedi è entrata con classe e incuranza del freddo nella neve gelida. Ma le pose per i fan spiritose sono durate pochi minuti. Il freddo era veramente insopportabile per quella mise.

Nelle immagini non si vede il suo allenatore-fidanzato, ma il sospetto che sia stato proprio Matteo Giunta a scattarle il servizio fotografico che ha messo i brividi alla Pellegrini, ma anche ai suoi tanti ammiratori. Il futuro sportivo della nuotatrice è tutto legato all'Olimpiade di Tokyo di questa'estate. Il Covid ha fatto rinviare i Giochi di un anno. Questa lunga attesa aveva fatto nascere mille dubbi a Federica se rimanere in vasca o no. Alla fine l'atleta ha deciso di provarci un altro anno e dunque rinviare i suoi progetti personali di un anno. Quali? "Dopo i Giochi mi prenderò un anno sabbatico", ha poi spiegato, "per viaggiare e poi desidero una famiglia bella come la mia". E con lei ci sarà anche Matteo Giunta il suo allenatore che oltre alla sua fiducia di tecnico, ha conquistato anche il suo cuore.

