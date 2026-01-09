Libero logo
Federica Pellegrini, gelosia e sfogo sul marito: "Ha sempre i cu*** in faccia"

di
venerdì 9 gennaio 2026
Federica Pellegrini, gelosia e sfogo sul marito: "Ha sempre i cu*** in faccia"

1' di lettura

Sposati e genitori, ma sempre con una buona dose di gelosia. Federica Pellegrini, insieme a suo marito Matteo Giunta, è stata ospite di Alessandro Cattelan durante il suo podcast Supernova.

La divina ha parlato della relazione con il suo compagno. E non ha nascosto qualche piccolo episodio di lite coniugale. "Hai detto che non hai più tempo per essere gelosa, ma è davvero così?", le ha domandato il padrone di casa. "Non è vero è ancora gelosa", ha risposto Matteo, anticipando la moglie.

"Io ho vissuto l'ambiente da atleta, so cosa vuol dire: questo sta in vasca con i cul*** che gli passano davanti alla faccia, tutte belle, tutte in costume", ha provato a giustificarsi Federica Pellegrini. La loro relazione è iniziata nel 2019, poi nel 2022 hanno deciso di sposarsi a Venezia. Due anni fa, nel 2024 è nata la loro primogenita Matilde, e adesso si preparano accogliere una nuova bambina. 

Ma ci sarebbe anche lo zampino del marito in questi sospetti di gelosia. Il comportamento distratto di Matteo Giunta, infatti, è piuttosto strano agli occhi di Federica Pellegrini. "Lui non mi racconta niente – si è difesa la nuotatrice – soprattutto quando partecipa alle gare internazionali. In Italia ho i miei ganci, quindi ho gli occhi ovunque". "È un po' passivo aggressiva - la replica di Giunta, che poi spezza una lancia a favore della moglie -. Vabbè ma questa non gelosia, vuole condivisione".

federica pellegrini
matteo giunta

