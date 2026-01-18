Verissimo, Federica Pellegrini: "Il nome della nostra seconda figlia"

"Ancora non vogliamo rivelare il nome, però possiamo dirvi che significa 'calma'": Federica Pellegrini lo ha detto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, parlando della seconda figlia in arrivo. "Mi sono accorta di essere incinta quando Matteo era ai Mondiali", ha spiegato l'ex nuotatrice, oggi al settimo mese di gravidanza, riferendosi al marito Matteo Giunta. Quest'ultimo, anche lui ospite del programma, ha aggiunto: "Sono contento che Matilde avrà una sorellina, sono preoccupato, ma contento. Spero che siano complici". Matilde è la primogenita della coppia.

Parlando del parto, la Pellegrini ha sottolineato che sarà diverso dal primo: "Sarà programmato, non voglio che sia come l'altra volta, in cui ha sofferto anche Matilde. Sarà un cesareo, ma perché non voglio che la bambina soffra". Il nome della piccola, invece, è stato suggerito da Matilde. "Fin da quando è piccola è sempre stata appassionata di libri e si è molto affezionata alla protagonista di questo racconto - ha raccontato la campionessa - e questo personaggio è entrato man mano nelle nostre vite".