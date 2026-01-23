Federica Pellegrini, l'ira di Matteo Giunta per l'asilo: "Siete dei pezzi di m***"

"Siete dei pezzi di m***a". No, Matteo Giunta non ce l'ha con qualche nuotatore, e neppure con qualche hater della moglie Federica Pellegrini. Questa volta l'allenatore di nuoto, tra i più apprezzati del panorama italiano attuale, fa valere il suo ruolo di papà della piccola Matilde , che la Divina Fede ha avuto il 3 gennaio del 2024 (in attesa del bis tra qualche mese, con la seconda gravidanza annunciata lo scorso dicembre).

"Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all'asilo - scrive Mister Pellegrini su Instagram -. Siete degli irresponsabili pezzi di m***a!". La piccola Matilde, infatti, è stata contagiata da qualche compagno dell'asilo nido. Malattie di stagione , certo, ma qualsiasi genitore molto probabilmente lo avrà almeno pensato, una volta nella vita.

E Federica? L'ex campionessa del nuoto azzurro si è unita allo sfogo del consorte con un'altra storia sulla sua pagina su Instagram: "Mi scuso con tutte le persone che stavano lavorando da tempo a 'impegni' che questa settimana ho dovuto cancellare!! Settimana difficile, molto! E sottoscrivo la story di mio marito!". La dura vita da genitori: se un figlio sta male ed è costretto a restare a casa, cambiano le priorità e i programmi. Anche se sei una star.