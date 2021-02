Matteo Bassetti esplode a Tagadà contro Antonella Viola: "Cosa me ne frega del raffreddore?", se questa è un'esperta...

02 febbraio 2021 a

Matteo Bassetti si è scaldato in diretta su La7 quando Tiziana Panella, conduttrice di Tagadà, le ha nominato Antonella Viola. Quest’ultima ieri sera era ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, dove ha manifestato dei dubbi molto importanti sul vaccino di AstraZeneca. “Io intanto credo che non ci si può improvvisare esperti nell’ambito dei vaccini”, ha attaccato l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova. “Io guardo sempre al bicchiere mezzo pieno - ha aggiunto - il vaccino è in grado di prevenire la polmonite? E allora a me va bene! Se poi mi fa venire una forma di simil-raffreddore ma che me la faccia pure venire, l’importante è che non ci siano persone che vanno in terapia intensiva e che muoiono”.

“Questo è l’obiettivo della vaccinazione di massa”, ha sottolineato Bassetti, che poi ha ribadito ulteriormente il concetto in contrapposizione a quello espresso dalla dottoressa Viola: “A me se anche circola il virus e se anche qualcuno si fa la forma lieve non importa, io ho bisogno di evitare che la gente facci ala forma grave. Ai medici sul campo, a chi è in corsia tutti i giorni e vede migliaia di pazienti con la polmonite cosa vuoi che freghi se qualcuno è a casa con il raffreddore? Che se lo tenga”.

Chiarissimo il punto di vista di Bassetti, che inoltre ha rivelato a Tagadà di essere finito nel mirino dei no-vax e di alcuni pazzi estremisti. “Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo, minacce alla mia persona e persino minacce di morte. Ogni singolo messaggio è stato inviato alla Polizia Postale e alla Digos per le indagini del caso”, ha dichiarato Bassetti che ha informato i telespettatori di La7 che “i responsabili saranno perseguiti a norma di legge”. Nel frattempo la Prefettura ha disposto la “vigilanza dinamica” per l’infettivologo.

