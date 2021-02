Non è l'Arena, drammatica rissa tra Bassetti e Amici. Giletti urla: "Lei è fatto!"

01 febbraio 2021 a

Drammatica rissa a Non è l'arena tra Mariano Amici, medico negazionista e anti-vaccino, e gli ospiti di Massimo Giletti, con il conduttore costretto a urlare per riportare all'ordine il dottore laziale, dopo un durissimo botta e risposta con Matteo Bassetti, infettivologo in collegamento da Genova.

"Non faccio magia nera, abbiamo curato senza seguire il protocollo Covid - si difende Amici, che ha proposto un tampone alla frutta per dimostrare l'inaffidabilità del test -. Li abbiamo curati tutti a casa, secondo scienza e coscienza, non abbiamo effettuato alcun ricovero e non abbiamo avuto alcun decesso. Non abbiamo seguito il protocollo Covid perché abbiamo verificato che gli ospedali fanno i morti". "Cosa gli avete dato?", incalza Giletti,. "A seconda dei casi", "Sì ma mi faccia un esempio almeno, quali medicinali avete usato?". "L'idrossiclorochina, che era stata vietata, l'eparina a basso peso molecolare per evitare la coagulazione". "La Asl dice però che nella sua zona ci sono state 1.300 persone colpite e una ventina di morti", "Ma non tra i miei pazienti".

A questo punto interviene Bassetti e la situazione degenera velocemente. 'Questo signore si deve vergognare! Non è degno di stare nella nostra categoria!". Amici urla, Giletti cerca di calmarlo: "Si deve placare!". Ma l'ospite in studio prosegue: "Questo non è un vaccino, è un farmaco geneticamente modificato e io non lo farò". Replica di Bassetti: "Questo signore non lo considero un collega, queste cose dette in prima serata sono cose gravissime. Non ho mai letto una sua pubblicazione sui vaccini. Questo vaccino non ha nulla che va a modificare il nostro genoma". Luca Telese aggiunge: "Amici dice addirittura che i vaccinati trasmettono il virus ai sani!", "Lo sostengo con documentazione", non si tira indietro il medico negazionista, scatenando altre polemiche.







"Abbiamo toccato il punto più basso", allarga le braccia Bassetti, tentato di abbandonare il dibattito. "Questo è un medico che lavora nel Lazio, la vostra organizzazione dei medici cosa fa?", chiede Giletti. "Io mi auguro che prendano dei provvedimenti". "Però vada a leggere quello che dice l'Oms", lo accusa Amici. Giletti risponde: "Bassetti sta da mesi in trincea, la sua secondo me non è una trincea". "Io li guarisco in casa, senza mascherina. Li ho guariti tutti, sono fatti". "No, è fatto lei, sono due ore che va avanti così. Un conto è+è darle possibilità di parlare. un conto è essere maleducato". "Ha ragione, le chiedo scusa".

