CartaBianca, frecciata di Lucia Annunziata a Giorgia Meloni: "Voglio vedere in faccia chi dice no a Mario Draghi"

03 febbraio 2021

Una sviolinata a Sergio Mattarella. Ospite a Cartabianca su Rai 3 Lucia Annunziata che commenta così la crisi di governo: "Mattarella si sta assumendo una responsabilità enorme in una situazione drammatica. Se il Presidente dà un nome, voglio vedere in faccia le forze politiche che non lo voteranno". La frecciatina è chiarissima: la Annunziata punta il dito a quei partiti come Fratelli d'Italia contrari all'idea di un governo istituzionale. Giorgia Meloni chiede da tempo il voto e per ora non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro.

Il presidente della Repubblica un nome l'ha fatto ed è quello di Mario Draghi. Una decisione condivisa anche dalla Annunziata che, nel salotto di Bianca Berlinguer, si lascia andare a un altro elogio. "Siamo di fronte a una grande svolta: l’arrivo di Draghi cambierà il nostro sistema e lo renderà migliore e più funzionale ma anche con minore sovranità. La politica eletta conterà di meno e conteranno di più le scelte. Il sistema si verticalizzerà".

Della stessa idea Maria Elena Boschi. La deputata, assieme al suo gruppo di Italia Viva, è stata protagonista dello strappo con cui Matteo Renzi ha salutato Giuseppe Conte. "Abbiamo provato fino all’ultimo a trovare un accordo sui temi come la giustizia, le risorse per la sanità, le scuole e l’Inps. Noi abbiamo chiesto con insistenza il Mes. Abbiamo cercato di cambiare le cose da dentro", si è giustificata anche lei nello studio di Rai 3. D'altronde gli ex alleati non hanno mai compreso le motivazioni dietro la crisi di governo. Eppure queste erano chiare: "Per noi - ha continuato la Boschi - sarebbe stato più grave far finta di non vedere ciò che non funzionava. Speriamo che questo gesto di responsabilità serva a dare un governo migliore al Paese. Questa è la priorità".

