Luca Palamara, "in politica con Matteo Salvini? Perché no": lo scoop di Annalisa Chirico

Luca Palamara non ha escluso un possibile impegno politico, magari con il centrodestra, visto che con Matteo Salvini ha chiarito quegli sms in cui andava contro il leader leghista insieme ad altri colleghi. “C’era stato uno scambio di messaggi non troppo tenero però lo screzio è stato superato”, ha dichiarato Annalisa Chirico, che ha intervistato l’ex membro del Csm, ricordando le recenti parole di stima di Salvini: “Ha detto che il suo libro è importante, svela tanti misteri e tanti guasti della magistratura italiana tra nomine pilotate e correnti politicizzate. Potrebbe nascere un Palamara politico con il centrodestra?”.

L’ormai ex magistrato non si è sottratto dalla risposta, anche se l’ha presa piuttosto larga: “Innanzitutto mi sono molto rammaricato perché non è mio costume contrappormi in quel modo. Mi ha fatto molto piacere aver potuto ristabilire una correttezza di linguaggio istituzionale, per il resto io dopo il provvedimento di rimozione ho iniziato un’esperienza nella commissione giustizia del partito radicale. Il mio vissuto nella magistratura è a disposizione, fermo restando che sono pronto a preparare ricorso”.

“Quindi non esclude un impegno politico in futuro?”, lo ha incalzato la Chirico, riuscendo a ottenere una risposta diversa. “Assolutamente, non lo escludo”, ha dichiarato Palamara che poi ha aggiunto: “Ovviamente non mi sottrarrò nel caso in cui qualcuno volesse un parere sui temi che interessano la giustizia, anche perché penso che mai come in questo momento sia necessaria una riforma seria della giustizia”.

