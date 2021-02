Nathania Zevi, la moglie di David Parenzo portavoce di Mario Draghi? La clamorosa indiscrezione

09 febbraio 2021 a

Niente Twitter né Facebook. Niente Rocco Casalino. Niente di niente. Per ora neppure un portavoce. Si parla di Mario Draghi, premier incaricato e presto presidente del Consiglio, il quale ha letteralmente stravolto le modalità comunicative alle quali ci aveva abituato Giuseppe Conte con il suo portavoce, Casalino. Eppure, un portavoce, Draghi se lo dovrà trovare (in Rai infatti dicono che serpeggi il panico perché non sanno a chi rivolgersi per contattare l'ex governatore della Bce).

E a parlare del futuro e futuribile portavoce di Draghi ci pensa Il Tempo, che si interroga: "Chi prenderà il posto di Rocco Casalino a palazzo Chigi, con Mario Draghi?". E secondo quanto riporta il quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis, il nome più gettonato sarebbe quello di Niccolò Bellagamba, noto per le sue conduzioni al Tg3 e, per lunghi anni, inviato a seguire Draghi nelle trasferte internazionali poiché esperto di temi economici.

Ma non solo. Il Tempo tira fuori dal mazzo anche un altro nome, piuttosto clamoroso: quello di Nathania Zevia, giornalista sempre in Rai e moglie di David Parenzo, il conduttore de La Zanzara di Radio 24. Un nome a sorpresa, quello della Zevi. E i più maliziosi, almeno tra quelli che seguono la trasmissione radiofonica, avranno notato come David, negli ultimi giorni, si sia parecchio "ringalluzzito" quando l'argomento cade sul governo Draghi. Certo, un governo che Parenzo accoglierebbe di buon grado comunque, lui europeista convinto e così affascinato dalle élite. Eppure, come detto, il suo entusiasmo sembra crescere di giorno in giorno. Forse per motivi familiari? Chissà...

