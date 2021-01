CartaBianca, Mauro Corona fa godere la Berlinguer: "Guardate questo messaggio... tutte balle", altro siluro contro Franco Di Mare

26 gennaio 2021 a

a

a

Non è ancora finito il caso CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer su Rai 3 dal quale Mauro Corona, con buona pace dello share, è stato fatto fuori dopo l'ormai celeberrimo "gallina" rivolto alla conduttrice. Epurato, nonostante le scuse e nonostante la volontà della Berlinguer di reintegrarlo. Su di lui, pende il pesantissimo veto del direttore di rete, Franco Di Mare.

"Mi auguro una cosa". Schiaffo alla Rai alla vigilia di Cartabianca, la Berlinguer pubblica questa foto, e ora? | Guarda

E Corona - che incassava 500 euro a puntata - torna a parlare della vicenda a La Zanzara, il programma di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, dove ricorda: "Mi è scappato quel gallina, ma Di Mare mi aspettava al varco, se la scusa non era quella era un’altra. Le possibilità di tornare sono nulle, finché c’è Franco Di Mare", taglia corto lo scrittore e alpinista. E ancora, in radio Corona ricorda: "Di Mare mi aveva mandato un messaggino: Amico mio carissimo, dico a tutti che siamo amici, non è colpa mia, ha preso posizione la politica, il comitato etico. Tutte balle, la Berlinguer lo può testimoniare", ha tagliato corto.

Ma non è finita. Lo scrittore rincara la dose contro il direttore di rete: "Ha trovato la scusa che ho offeso le donne del mondo. No, ne ho offesa una e ho chiesto scusa la sera stessa e poi in altre trasmissioni. Lui ha trovato una scusa per farsi paladino delle donne", ha tagliato corto. Insomma, la frattura appare insanabile. E, soprattutto, i rapporti tra Corona e Di Mare sono ai minimi termini. E a La Zanzara lo scrittore non ha fatto altro che ribadirlo.

Video su questo argomento Che tempo che fa, sfregio della Littizzetto alla Lega: "Ricordate Borghezio?", senso unico da Fazio

Recentemente, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, parlando dei ciclici scontri con la Berlinguer a CartaBianca, Corona aveva ricordato: "Non erano preparati questi scontri, erano cose naturali, che uscivano di colpo, e forse anche per questo la gente ci guardava. Dopo tutto il perbenismo la gente aveva trovato in me un uomo vero, naturale. Non era nulla di preparato". Insomma, un gustoso fuoriprogramma televisivo. Cancellato da Di Mare.

"Mi auguro una cosa". Schiaffo alla Rai alla vigilia di Cartabianca, la Berlinguer pubblica questa foto, e ora? | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.