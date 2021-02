Enrico Mentana annuncia il "sì" della Lega al Recovery Fund: "La prova d'amore chiesta a Salvini"

09 febbraio 2021 a

Si parla di Recovery Fund anche alla Maratona di Mentana su La7. A lanciare lo scoop è lo stesso conduttore, Enrico Mentana. "È arrivata quella che per noi è una notizia - ha esordito -. La Lega voterà sì al meccanismo del Recovery Fund". I parlamentari Ue del Carroccio hanno infatti annunciato che voteranno in plenaria a favore del Recovery Resilience Facility, il fondo da 672,5 miliardi di euro del Recovery fund. La conferma è arrivata da una nota siglata dagli eurodeputati leghisti Marco Zanni e non ha stupito Mentana.

Da qui il commento: "È l'ultimo diaframma che porta alla galleria di governo". E ancora: "Era la prova d'amore che veniva chiesta al partito di Matteo Salvini". La notizia è arrivata dopo l'apertura del Carroccio a un governo guidato da Mario Draghi. Da giorni infatti si commenta la virata leghista come una "svolta europeista". "Preso atto dell'impegno che non ci sarà alcun aumento della pressione fiscale - ha commentato il leader del Carroccio al termine dell'incontro con il premier incaricato - che la stagione dell'austerity è finalmente archiviata, che si ridiscuteranno i vecchi parametri lacrime e sangue e che si aprirà una stagione nuova per l'utilizzo dei fondi del Recovery, prendiamo l'occasione per riportare l'Italia protagonista. Voteremo a favore del Recovery Resilience Facility per dare concretezza alla fase nuova che sta per iniziare".

A convincere la Lega del passo in avanti anche Forza Italia. Da Mariastella Gelmini ad Antonio Tajani, in tanti hanno chiesto al leader di “dare il suo via libera al Regolamento, perché è essenziale che nel 2021 arrivi la prima tranche del Recovery fund". E così è stato Salvini ha intenzione di andare fino in fondo e non rimangiarsi la parola data. Nemmeno sul fondo di aiuto europeo che può aiutare le casse italiane.

Qui il commento di Enrico Mentana

