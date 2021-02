Fuori dal Coro, Augusto Minzolini vede Mario Giordano e sbrocca: "Non capisce un tubo"

10 febbraio 2021 a

Contro tutti. Un Augusto Minzolini scatenato davanti al televisore. Siamo al martedì sera, sfida per eccellenza tra talk-show sul piccolo schermo. Già, abbiamo Giovanni Floris con DiMartedì su La7. Dunque, per Mediaset, ecco su Rete 4 Mario Giordano, con il suo Fuori dal Coro. E non può mancare la Rai, che schiera Bianca Berlinguer con il suo CartaBianca sul terzo canale. Tre programmi che, però, il Minzolini scatenato proprio sembra non gradire.

Il retroscenista manifesta tutto il suo dissenso poco dopo le 22, su Twitter, in un cinguettio al vetriolo nel quale scrive: "Vedi Floris, cambi per andare su Giordano, e con rammarico comprendi che non sanno un tubo e non spiegano un tubo e alla fine la scelta più politica è andare su una serie di Netflix. L’informazione in Italia". Insomma, cannonata contro Floris e Giordano. Mentre la Berlinguer non viene nominata: dunque promossa oppure neppur degna di citazione? Un piccolo mistero.

Minzolini, successivamente, risponde agli utenti che commentano e chiedono lumi circa il suo cinguettio. E continua a picchiare duro, nella fattispecie su Elsa Fornero e Ilaria Capua, messe a confronto nello studio di Giovanni Floris: "Sempre la stessa narrazione, sempre lo stesso punto di vista, non un guizzo - premette -. Il problema non sono le due protagoniste, che dicono ciò che pensano, ma il conformismo culturale del programma. Fa mancare l’aria", conclude Minzolini nella sua risposta. Ma basta dare una scorsa al tweet qui sotto per vedere che ci sono altre e puntute risposte del Minzo.

