PiazzaPulita, Augusto Minzolini durissimo contro Corrado Formigli: "Parodia, comico, telekabul. Sarebbe informazione?"

“Tutti i talk show della sera su La7 è roba tipo telekabul”. Augusto Minzolini non le manda di certo a dire ad alcuni colleghi della televisione. Stavolta nel suo mirino ci finisce PiazzaPulita, andato in onda nella serata di giovedì 4 febbraio: “Vedi la trasmissione di Corrado Formigli e trovi poche idee e confuse. Per cui alla fine più che programmi di informazione sembrano una parodia. Divertente come oggi le comiche”. Qualche giorno fa l’ex direttore del Tg1 se l’era invece presa con Lilli Gruber, sostenitrice neanche tanto velata di Giuseppe Conte e del Pd.

“Vedi Otto e Mezzo e pensi di essere sbarcato su Marte”, aveva scritto in un tweet: “E chi ha paura di volare - aveva aggiunto - per avere le stesse sensazioni può prendere la macchina del tempo e tornare a 100 anni fa al tempo dei bolscevichi. Ormai rasenta la parodia”. Tornando a PiazzaPulita, ieri sera un Formigli non in formissima - ai social non sono infatti sfuggite le gaffe con Carofiglio, chiamato “Gianrica”, e con Mario Monti, confuso col professor Draghi - ha incentrato gran parte della puntata ovviamente sul nuovo esecutivo che sta per prendere forma.

E lo ha fatto avvalendosi dell’opinione di Monti, secondo cui il governo Draghi sarà diverso dal suo: “È anche nell’interesse dei partiti sostenere questo governo perché, con le possibilità finanziarie che ha, dovrà segnare una rinascita dell’Italia. E chi ne rimane fuori non pensi di trarne un vantaggio politico. Chi è Draghi? Cerco di essere coinciso come lui: risoluto e risolutivo”.

