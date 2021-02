Stasera Italia, Alessandro Sallusti contro il Movimento 5 Stelle: "Governano da 3 anni, perché non l'hanno fatto loro?"

10 febbraio 2021 a

"A me non sembra chiaro perché il presidente Mario Draghi e il Paese debbano sottostare ai riti bizantini e un po' così... dei 5 Stelle". Alessandro Sallusti, ospite di Rete 4 in collegamento con Stasera Italia, esprime le perplessità sue e di gran parte degli elettori italiani, perlomeno di coloro che non si riconoscono nel Movimento 5 Stelle.

All'ordine del giorno c'è il chiacchieratissimo Superministero della Transizione ecologica, posto sabato come condizione da Beppe Grillo per aderire al governo. Nelle ultime ore, il Movimento 5 Stelle ha prima indetto il voto dei suoi attivisti sulla piattaforma Rousseau per dire sì o no a Draghi e poi l'ha congelato (si voterà giovedì). Un balletto che secondo molti retroscena avrebbe fatto infuriare sia il presidente Sergio Mattarella che lo stesso Draghi.

Il punto cruciale, spiega il direttore del Giornale, è che in realtà stiamo parlando di un non problema. In gergo, è tutta fuffa. "I 5 stelle governano da 3 anni ormai - ricorda Sallusti -, perché non se lo sono fatti loro questo Superministero? Avevano in mano il governo dell'Ambiente (con), quello dello Sviluppo economico (primapoindr), quello delle Infrastrutture (, fino al 2019, ndr)... Bastava che se lo facessero, non capisco perché debbano porla come condizione a Mario Draghi".

"È come se fossimo all'anno zero, tutto ripart da zero", commenta con una punta di amarezza la padrona di casa Barbara Palombelli. L'eterno gioco della politica italiana (e delle crisi di governo). Come darle torto.

