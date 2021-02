L'aria che tira, "quelli sono i miei cani?". Myrta Merlino nel panico, stop al programma: nel bel mezzo della diretta, la scoperta

12 febbraio 2021 a

Riavvolgere il nastro fino a ieri, giovedì 11 febbraio. Torniamo nello studio di Myrta Merlino, a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su La7. Puntata durante la quale la Merlino ha avuto una grossa, e inaspettata, sorpresa: suo figlio. In che senso? Presto detto: nel bel mezzo di un collegamento, ecco palesarsi in video il figlio della conduttrice, intercettato dalla telecamere.

"Ma quelli sono i miei cani? Non ci credo... panico! hai intercettato mio figlio con i miei cani", ha affermato la Merlino nel bel mezzo della diretta. Già, aveva prima riconosciuto i cani, dunque il figlio Pietro, che era entrato nell'inquadratura. Così la conduttrice ha interrotto l'inviata, Ludovica Ciriello, per manifestare tutta la sua sorpresa. Dunque, qualche convenevole e poche parole. Pietro, rivolgendosi alla mamma prima che la linea tornasse allo studio, ha affermato: "In bocca al lupo alla mamma e un ciao a tutti gli ospiti".

Qui sotto, il video del siparietto: un'ospite a sorpresa a L'aria che tira...

