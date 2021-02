Guido Crosetto durissimo contro Roberto Saviano: "Mica siamo tutti come te". Donne e carnefici, volano parole grosse

16 febbraio 2021 a

Come cannoneggia Guido Crosetto, il gigante di Fratelli d'Italia che su Twitter furoreggia e di sconti ne fa pochi. In questo caso, Crosetto cannoneggia contro Roberto Saviano, mister Gomorra, la firma da poco passata da Repubblica al Corriere della Sera. Lo spunto per la cannonata la offre un tweet di Saviano, il quale ragiona sulle donne vittima di violenze durante il lockdown. "Le donne hanno pagato un prezzo altissimo durante il lockdown, perché le ha costrette a una vicinanza continua con i propri carnefici".

Durissima, per quanto ironica, la risposta di Crosetto: "Mica siamo tutti come te". Un'ironia tagliente che però, Selvaggia Lucarelli, mostra di non condividere. Lo fa rilanciando a sua volta lo scambio su Twitter, condito dal laconico commento: "Io boh".

Tra Crosetto e la Lucarelli c'era stata polemica anche negli ultimi giorni, dopo che la blogger aveva sfottuto Giorgia Meloni. La colpa della leader di FdI? Essersi mostrata in pubblico con un glitter rosa sulle palpebre. Un attacco che secondo Crosetto dimostrava "che persona è" la Lucarelli, insomma una che difende le donne sempre e comunque dagli attacchi gratuiti, peggio se attacchi dovuti all'aspetto, tranne nel caso in cui si tratti della Meloni. In quel caso, va da sé, la Lucarelli può attaccare in prima persona.

Nel dettaglio, la giornalista del Fatto Quotidiano, aveva rilanciato uno screenshot della Meloni "glitterata", e commentava sorniona: "La Meloni con quel glitter ci sta dicendo qualcosa". Cosa, non è dato saperlo, anche se per certo quella di Selvaggia era tutt'altro che una lusinga. O un complimento. Tanto che a risponderle, sempre su Twitter, come detto ci pensò Crosetto, il "Gigante" di FdI, che replicò a brutto buso: "Non so. So che lei con questo tweet ci ha detto ancora una volta chi è e com'è lei", taglia corto Crosetto, picchiando durissimo.

