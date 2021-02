Silvio Berlusconi, "cicogna in arrivo": la clamorosa novità in arrivo in casa del Cavaliere

16 febbraio 2021 a

Luigi Berlusconi e la moglie Federica aspettano il loro primo figlio. La coppia, sposatasi in ottobre, secondo quanto scrive il numero di Chi in edicola da mercoledì 17 febbraio ha annunciato alle rispettive famiglie il lieto evento. Luigi Berlusconi, 32 anni, figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, aspetta un figlio da Federica Fumagalli, 31 anni, dopo nove anni di fidanzamento e qualche mese di matrimonio.

La coppia, entrambi laureati alla Bocconi (lui in Economia e lei in Giurisprudenza) si era conosciuta durante una serata con gli amici in un locale milanese. Luigi lavora nel campo della finanza, nel 2014 è diventato presidente della holding Italiana Quattordicesima, la cassaforte di famiglia che gestisce il patrimonio suo e delle sue sorelle, mentre Federica, che proviene da una famiglia di imprenditori nel campo manifatturiero, lavora con la MB Projects, che si occupa di pubbliche relazioni, eventi, comunicazione. Federica, scrive Chi, è entrata nel quarto mese di gravidanza.

Silvio Berlusconi diventerà nonno così per la 12esima volta. Il Cav ha infatti già undici nipoti. Dalla prima figlia Marina ha avuto due nipoti, Piersilvio lo ha reso nonno invece di tre bambini. Quattro invece sono i figli di Barbara, mentre Eleonora ha dato altri due nipoti a Silvio.

