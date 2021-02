Elsa Fornero a Tagadà, ma con che faccia? "Ho sofferto tanto", parla di Mario Draghi e sfotte gli italiani

17 febbraio 2021 a

a

a

Ancora lei. Sempre lei. Elsa Fornero, che continua a palesarsi in televisione. Anche oggi, mercoledì 17 febbraio, nel giorno della fiducia al Senato per Mario Draghi. Eccola, ospite a Tagadà di Tiziana Panella, il programma del pomeriggio in onda su La7. Si parlava della squadra di ministri, dei nomi che erano stati avanzati e poi accantonati. E la Panella rivolge una domanda alla Fornero: "A lei avrebbe fatto piacere essere chiamata?".

"Non capisce un tubo". Clamoroso, Minzolini vede Mario Giordano e lo stronca: "Ecco l'informazione"

Dunque, l'ex ministro del governo di Mario Monti, replica: "No. Cioè, piacere sì ma poi avrei detto no grazie - premette -. In ogni caso voglio sottolineare quello che Draghi ha detto, l'emozione. Io ho provato una grandissima emozione, la mia è segno di debolezza femminile. Quella di Draghi...". Ma la Panella a quel punto la interrompe: "Ma perché non ci sarebbe andata?", al governo con Draghi. E la Fornero: "Beh, se posso dire perché io quell'esperienza la ho sofferta tanto, ma veramente tanto. Ho cercato di lavorare, Draghi ha detto vogliamo bene al Paese. Io ho pensato al mio Paese, che non è una garanzia di non sbagliare. Io ho sofferto tanto", ribadisce la Fornero.

Già, lei ha sofferto. Inutile ricordare quanta sofferenza abbia provocato agli italiani, con la draconiana riforma delle pensioni per la quale è disgraziatamente passata alla storia. Riforma che continua a dire aver fatto "per il bene del Paese". Frasi che lasciano perplessi, soprattutto quelle sulla sofferenza, perché forse, quella vera, di sofferenza quando lei era ministro è stata provata altrove.

Nel suo intervento, la Fornero ha poi definito quello di Draghi "un programma lungimirante", lo ha fatto commentando il discorso in aula. Non poteva poi mancare l'ennesimo riferimento a Matteo Salvini, l'ennesimo attacco al leader della Lega. Commentando le parole di quest'ultimo sull'euro, ha affermato: "Non sono io che mi sonno scontrata con lui, è sempre stato lui a scontrarsi con me". Ossessione-Fornero...

Video su questo argomento "Se torna la Fornero salta tutto". Salvini, la battuta: ecco l'unico veto a Mario Draghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.