Beatrice Lorenzin, strafalcione nel messaggio di cordoglio per l'ambasciatore ucciso in Congo: "Metti il nome"

Nella fretta di inviare il proprio messaggio su quanto accaduto in Congo, Beatrice Lorenzin è incappata in alcuni errori che hanno immediatamente fatto il giro del web. Il social media manager dell’ex ministra della Salute avrà passato un brutto quarto d’ora per aver pubblicato un messaggio di cordoglio completamente sgangherato e che è stato ovviamente immortalato prima che venisse rimosso e sostituito con una versione pulita e corretta.

“Mi stringio attorno alle famiglie dell’ambasciatore Luca Attanasio e del giovane carabiniere (metti il nome) morti nell’agguato in Congo, mentre svolgevano una missione Onu. Cordoglio all’intera arma dei carabinieri e a tutto il corpo diplomatico”, è il messaggio che era comparso sul profilo Twitter della Lorenzin. Al di là del curioso episodio, resta la gravità dei fatti: l’ambasciatore italiano in Congo ha perso la vita insieme a Vittorio Iacovacci, un militare dell’arma dei carabinieri, intorno alle 9 italiane, nella cittadina di Kanyamahoro.

La Farnesina ha confermato con “profondo dolore”, mentre il presidente del Consiglio Mario Draghi ha espresso “profondo cordoglio”. L’ambasciatore, 43 anni e originario di Limbiate, e il carabiniere, 30 anni di Sonnino, stavano viaggiando a bordo di una macchina in un convoglio della Monusco, la missione dell’Onu per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo. L’attacco sarebbe stato un tentativo di rapimento ed è stato compiuto con armi leggere: Attanasio sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi.

