Lucia Azzolina, insulti sessisti su un gruppo leghista il 25 agosto scorso: "Le donne devono saper fare squadra"

Lucia Azzolina, ex ministra dell'Istruzione del governo Conte II, torna sui social per denunciare chi l'ha attaccata nei mesi scorsi e chi continua a farlo anche adesso: "Promemoria. Questo è il livello degli insulti sessisti che arrivavano (la grafica raccoglie alcuni commenti pubblicati il 25 agosto scorso) e che continuano ad arrivare, a me come a tante altre", ha scritto la Azzolina in un tweet, allegando una sorta di collage con tutti i commenti e gli insulti ricevuti nei mesi scorsi su un gruppo definito "leghista".

"Il problema della violenza verbale e di genere è prima di tutto culturale. Serve una condanna unanime, quotidiana e senza ipocrisie. E le donne devono saper fare squadra", ha continuato l'ex ministra grillina. Affrontando, così, un tema che è tornato di grande attualità nelle ultime ore dopo gli insulti che un docente dell'università di Siena ha rivolto alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. L'insegnante, Giovanni Gozzini, l'ha definita "vacca" e "scrofa".

"Nessuna donna dovrà mai più leggere commenti così infimi, subire attacchi volgari e abietti come questi. È e sarà la mia battaglia", aveva detto l'anno scorso la pentastellata. E ancora: "Provo molta pena per chi si esprime in questo modo e per chi alimenta questo tipo di reazione, parlando solo alla pancia e mai alla testa delle persone. È un sistema che va combattuto ed è lapalissiano che la scuola sia il naturale antidoto".

