Nicola Zingaretti e l'appello per Barbara D'Urso? Spunta questa foto, "chi è quello con la camicia verde": ora si capisce tutto...

Nicola Zingaretti ha fatto esplodere un vero e proprio caso con un tweet di solidarietà nei confronti di Barbara d’Urso che è apparso fuori luogo, in particolare agli elettori del Pd che reputano il Live-Non è la d’Urso alla stregua di una trasmissione che ha alimentato populismo e sovranismo. Anche se non è ancora certa, la chiusura anticipata a fine marzo del programma in onda la domenica sera su Canale 5 ha trovato ampie conferme. “Barbara d’Urso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro ha portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno”, ha twittato il segretario del Pd.

Alla rivolta della base dem ha fatto seguito un tweet di Gisella Ruccia, videoblogger del Fatto Quotidiano, che ha tirato fuori una foto di luglio 2020 pubblicata dalla d’Urso sul suo profilo Instagram: “Quello con la camicia verdina è Carlo Guarino, il social media manager di Zingaretti”. Così si spiegano tante cose, ma rimane l’imbarazzo per il segretario del Pd, come se non avesse già abbastanza problemi dal punto di vista politico.

Tra l’altro a difesa della d’Urso si è schierata anche Imma Battaglia, che ha addirittura parlato di sessismo, che ovviamente non c’entra assolutamente nulla con la decisione di Mediaset di chiudere anticipatamente il Live: “Il sessismo imperante di questo momento storico fa un’altra vittima illustre; stavolta tocca a Barbara d’Urso, capace di influenzare e contaminare la politica usando il linguaggio del popolo”.

