Fiorella Mannoia si è sposata con il baby fidanzato... vestita così: occhio ai piedi, roba da non credere

24 febbraio 2021 a

a

a

Fiorella Mannoia si è sposata con il suo storico fidanzato Carlo Di Fancesco e per le loro nozze la cantante ha scelto di indossare delle scarpe da ginnastica, delle Converse Alla Stars color argento. Un azzardo quello della Mannoia che ha fatto il giro di tutti i social, tanto da costringere la cantante a spiegare i motivi di quella sua scelta in fatto di stile.

Fiorella Mannoia si è sposata con il giovane Carlo. All'altare? Ci sono andati vestiti così: sconcerto | Guarda

Sul suo profilo Instagram Fiorella Mannoia quindi ha pubblicato in un post la foto del matrimonio celebrato dopo circa quindici anni di fidanzamento dove si vede chiaramente come sia vestita, con un tailleur giacca e pantaloni bianco, top bianco anche quello e appunto delle Converse argentate. In una diretta social la cantante ha poi confessato che si aspettava un certo clamore per via delle scarpe: “È successo - ha spiegato - l’abbiamo fatto. Siamo andati su tutti i giornali! Però le mie scarpe da ginnastica hanno avuto un successo strepitoso! Pensavo chissà quante critiche arrivano e invece no. Sono contenta!”.

"Abbiamo le carte". Fiorella Mannoia smascherata, tutta la verità sul suo uomo (di 26 anni più giovane)

Insomma, la sua scelta di stile, dettata dalla comodità, come ha ammesso la stessa cantante, è stata molto apprezzata dal popolo social: “Ma vi pare che potevo andare con i tacchi? Io odio i tacchi. Ho provato tante scarpe per il matrimonio ma alla fine Converse argentate e basta", ha commentato la Mannoia. "E poi ci stavano bene”. Questo forse è opinabile come è quantomeno originale un'altra scelta per il giorno del matrimonio. Anche l’arrivo in comune è stato poco bizzarro, dato che la coppia ha viaggiato a bordo di una Smart: “Per l’occasione l’abbiamo lavata”. Almeno quello.

La cantante 66enne e il musicista e produttore 41enne sono legati da ben quindici anni. Si sono conosciuti sul lavoro: Carlo è infatti musicista e produttore ad Amici, e, sebbene entrambi siano sempre stati particolarmente discreti, si sono amati subito, fin dall'inizio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.