Piazzapulita, Rocco Casalino e i sondaggi segreti su Giuseppe Conte leader del M5s: "Molto sopra il 20%"

26 febbraio 2021 a

a

a

Giuseppe Conte come l'unico possibile salvatore del Movimento 5 Stelle: ne è convinto l'ex portavoce del premier Rocco Casalino. Ospite di PiazzaPulita su La7, Casalino ha spiegato che solo con una figura come quella di Conte i grillini possono sperare di raggiungere il centrodestra nei sondaggi. "È evidente che ci mancano 8 punti col centrodestra e dobbiamo recuperarli. La mia idea è che, siccome c’è un’ampia percentuale di astensionismo, che attualmente guarda magari al M5s ma non al punto tale da votarlo, probabilmente una figura come Conte può attrarre voti", ha detto l'ex portavoce.

"Spu***, vi stracciate le vesti per Conte". Formigli travolto dagli insulti: occhio all'ospite che manda il pubblico in tilt

"Io ho sondaggi che danno Conte col M5S molto al di sopra del 20%, anche il 25 o 28%, dipende da come fai la domanda", ha continuato Casalino. Che poi ha rilanciato: "Con Conte che cambia il Movimento, che lo rende diverso da com’è attualmente, una sorta di upgrade o aggiornamento del Movimento, i sondaggi sono anche al 28-30%". Cifre da capogiro, insomma.

"Leader dei Pentasuonati?". Becchi avverte Conte: perché il fallimento è dietro l'angolo

Rocco Casalino, però, ha avuto modo - nello studio di Corrado Formigli - di ammettere anche i numerosi errori comunicativi compiuti nel corso della carriera da portavoce. A partire dalle parole dell'ex capo politico dei grillini, Luigi Di Maio, che esultò per il reddito di cittadinanza, misura cara ai pentastellati, parlando addirittura di "abolizione della povertà". "Fu un errore di comunicazione, la frase andava detta meglio. Ci credevamo molto", ha spiegato Casalino.

Come si è "bruciato" 150mila euro. I "vizietti" di Casalino costano carissimo: soldi, confessione scottante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.