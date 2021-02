Piazzapulita, Selvaggia Lucarelli contro il professor Trinca: "Furbacchione? No, criminale". "Non si permetta"

26 febbraio 2021 a

Durissimo scontro a Piazzapulita su La7 tra Selvaggia Lucarelli e il dottor Franco Trinca sul Covid e le terapie "alternative". "Il rischio è che tanti cittadini vadano dietro alle sue teorie fantascientifiche senza capire nulla di quello che dice", accusa la giornalista del Fatto quotidiano, riferendosi alla "medicina biologica integrata" con cui il medico sostiene di poter combattere il coronavirus, facendo a meno delle cure tradizionali e pure dei vaccini.

Le schermaglie partono con il "sorrisetto" di Trinca stigmatizzato dalla Lucarelli. "Parli di scienza, la prego, anche se non è la sua materia", la stuzzica il dottore, e la Lucarelli risponde: "Il dramma è che è la sua materia, e sono io a doverle spiegare alcune cose. Per tutta la fuffa che sta propagandando...", "Attenta - replica il dottore -, se mi diffama la querelo. Non si permetta, lei è maleducata e selvaggia". E Corrado Formigli è costretto a intervenire: "Professor Trinca, per favore".

Il punto della questione è il personale delle Rsa che rifiuta di vaccinarsi: "Quel personale lì si abbevera alle teorie di Trinca, non si vaccina e gli anziani muoiono. C'è un filo che lega il signor Trinca ai vecchietti delle Rsa, io non posso ritenerlo un furbacchione ma un criminale". "Criminale sarà lei". Quando si dice confronto pacato e civile.

